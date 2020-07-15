В Башкирии зафиксирован резкий рост новых случаев заражения коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом превысило 6 тысяч человек и на сегодняшний день эта цифра составляет 6 077 зараженных. Только за минувшие сутки были обнаружены еще 63 пациента с положительным тестом на Covid-19.
По данным оперативного штаба, с каждым днем увеличивается и число выздоровевших. Так, 4 255 пациентов уже выписано из больниц. Этот показатель увеличился на 79 по сравнению с минувшим днем.
Также изменился показатель смертности за прошедшие 24 часа. От коронавируса скончался еще один человек. По данным Минздрава, мужчина страдал от сопутствующих заболеваний и был в преклонном возрасте. Таким образом, за все время пандемии коронавируса, в Башкирии умерли 20 человек.