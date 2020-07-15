В Башкирии зафиксирован резкий рост новых случаев заражения коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом превысило 6 тысяч человек и на сегодняшний день эта цифра составляет 6 077 зараженных. Только за минувшие сутки были обнаружены еще 63 пациента с положительным тестом на Covid-19.

По данным оперативного штаба, с каждым днем увеличивается и число выздоровевших. Так, 4 255 пациентов уже выписано из больниц. Этот показатель увеличился на 79 по сравнению с минувшим днем.