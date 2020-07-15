В России от коронавируса умерли почти 12 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные о зараженных в России. За сутки зарегистрировано 6422 человек с COVID-19. За время пандемии в стране проведено более 23,7 миллионов лабораторных исследований на выявление вируса.

Всего зарегистрировано 746 369 человек с коронавирусной инфекцией. Одновременно болеют 211 350 пациентов. Этот показатель уменьшился на 4158 человек.