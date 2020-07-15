В Белорецке разгорается мощный лесной пожар

В социальных сетях очевидцы поделились кадрами страшного зрелища. На видео часть хвойного леса окутана густым дымом. Точной информации, какая часть территории леса в огне, нет. Местные жители отмечают, что лес горит уже минут 15, но пожарных пока рядом не видно.