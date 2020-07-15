В Белорецке разгорается мощный лесной пожар

Жители Белорецкого района стали свидетелями жуткого зрелища. Недалеко от города огнём охватило лес. Столб густого дыма виден издалека.
В социальных сетях очевидцы поделились кадрами страшного зрелища. На видео часть хвойного леса окутана густым дымом. Точной информации, какая часть территории леса в огне, нет. Местные жители отмечают, что лес горит уже минут 15, но пожарных пока рядом не видно.
Что стало причиной пожара, неизвестно. Но в Башкирии уже вторую неделю держится аномальная жара. Так, с 13 по 15 июля в республике введён режим ЧС из-за высокой температуры воздуха.
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