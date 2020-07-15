В Башкирии в частном доме обнаружено тело младенца

Семья в Мелеузовском районе пережила страшное событие. В частном доме было обнаружено тело младенца. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты «КП-Уфа».
Мёртвого ребёнка 11 июля нашли родители. Погибшей стала полугодовалая девочка. Увидев обездвиженное тело малышки, родители поспешили вызвать врачей. К сожалению, медикам оставалось только констатировать смерть ребёнка.
Сотрудники полиции также прибыли на место происшествия. Правоохранители не обнаружили на теле несчастной следов насильственной смерти. Несмотря на это тело малышки было направлено на судмедэкспертизу. С места случившегося были изъята детская смесь.