«Было три хлопка»: стало известно, кто мог поджечь лес в Белорецке

Прямо сейчас жители Белорецка задыхаются от едкого дыма: на окраине города горит огромный лесной массив.

Сегодня днем в Белорецке в Нижнем селении, как его называют местные, загорелся лес. Горит не несколько деревьев, а целый кусок земли на горе перед городом. Огонь распространяется стремительно. Часть леса выгорела полностью, пламя подбирается к жилым домам.

Местные жители отмечают, как быстро все произошло. Одна из девушек в районе полудня проезжала мимо и не видела огня, а возвращаясь через час обратно стала свидетелем жуткой картины.

Горожане буквально оборвали звонками телефоны экстренных служб. Линия перегружена: белоречане отмечают, что от резкого наплыва звонков ожидание ответа сейчас составляет около 3 минут. Оно и понятно, ведь непосредственно рядом с местом ЧП находится большой жилой массив, который состоит в основном из частных владений. Любая искра в 40-градусную жару может устроить настоящий ад для жителей Белорецка.

Ситуация осложняется тем, что подобные пожары нужно тушить специальной техникой. Обычные пожарные машины могут быть не столь эффективны, как вертолет с водой.

Тем временем местные жители уже выяснили, из-за чего разгорелся пожар. Белоречане видели на опушке леса троих маленьких детей.

Там трое детей играли в поле. Потом мы было три хлопка. Оказалось, что дети пришли в поле рядом с лесом взорвать бомбочки, вот эти вот петарды, которые обычно взрывают зимой ребята. Когда опушка загорелась, они естественно убежали оттуда. Ну это же надо догадаться: в такую жару шутить с огнем! Алевтина Ф., жительница Белорецка

Несмотря на зной в Белорецке сегодня дует ветер, причем именно со стороны той самой горы.

Все дни мечтали, чтобы хоть чуть ветер подул. И именно сегодня его нам не надо: он прям на наши дома дует! Не дай Бог сейчас искры полетят. Алевтина Ф., жительница Белорецка

В МЧС Башкирии отметили, что уже пожарные расчеты уже приступили к тушению лесного массива и заверили, что жителям не нужно беспокоиться.