Жители Белорецка начали сами тушить лесной пожар

Жители Белорецка решили сами начать тушить лесной пожар, который разгорелся буквально за считанные часы до огромных масштабов. Горожане беспокоятся, как бы огонь не перекинулся на близ лежащие дома. Они утверждают, что огонь распространяется очень быстро, а спасатели не могут добраться до места возгорания из-за труднодоступности мест.

Белорецк, всех призываем сюда, помогать. Лес очень сильно горит. Всех ждем. житель города

В региональном МЧС сообщили, что огонь на данный момент не представляет угрозу населению и эвакуация жителей города не требуется. На месте уже работают десятки спасателей.

Имеется угроза перехода в верховой пожар. К месту направлены силы и средства федеральной и территориальной подсистемы РСЧС. Естественные преграды: очистные сооружения, южнее - просека ВЛ-110 кВ шириной 90-120м, западне - грунтовая дорога к очистным сооружениям. Угрозы населенному пункту нет. Погибших пострадавших нет. Эвакуация населения не требуется. Привлеченные силы и средства 27 единиц техники и 72 человека. пресс-служба МЧС по РБ

Добавим, что жители Белорецка предполагают, что причиной пожара могла стать детская шалость. Очевидцы видели троих детей, которые играли с петардами.

Напомним, что в Башкирии уже неделю сохраняется очень жаркая погода. Спасатели ежедневно рассылают сообщения с экстренным предупреждением: по всей республике сохраняется опасность лесных пожаров.