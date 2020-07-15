В Башкирии пенсионерам под видом чудо-аппарата продают простой массажёр

Под видом особого медицинского прибора, который лечит все болезни, жителям Уфы продают обыкновенный массажёр.

На такую уловку продавцов попадаются обычно пожилые люди. Одна из жертв, 80-летняя пенсионерка, обратилась за помощью в Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей.

Бабушка купила чудо-аппарат у человека, который пришёл к ней и представился соцработником. За прибор она отдала 15 990 рублей. Поняв, что её обманули, женщина попыталась вернуть свои деньги.

Сотрудники ведомства нашли продавца. Ему объяснили, что он нарушает закон. После этого продавец добровольно вернул пенсионерке деньги.