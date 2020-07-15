В Башкирии за сутки утонули ещё 8 человек

Пресс-служба МЧС Башкирии озвучила новую печальную статистику. За сутки в республике утонули ещё 8 человек. Тела семерых несчастных достали водолазы, а одного подростка всё ещё ищут.

14 июля в Баймакском районе утонула 55-летняя женщина на реке Карагайлы. Родственникам удалось вытащить пострадавшую на берег, но она скончалась до прибытия скорой помощи. В Балтачевском районе погиб 59-летний мужчина. Его тело достали из воды местные жители, а после передали полицейским. В Стерлитамаке на реке Ашкадар утонул 41-летний мужчина – его вытащили спасатели. В Белорецке на реке Белой утонул 30-летний мужчина, а из воды в Куюргазинском районе достали тело 68-летней женщины. Также устанавливается личность погибшего мужчины в Дёме – его нашли отдыхающие.