«Умные» остановки Уфы скоро дополнят долгожданной функцией

Сегодня, 15 июля, состоялась встреча представителей Гостранса и членов Совета Федерации по правам человека в Башкирии. Стало известно о подробностях изменения транспортной системы.

В Гострансе рассказали о том, на данный момент не получается объединить общественный транспорт Уфы с «Яндекс. Карты» из-за того, что с «Яндексом» тяжело договориться.

Также был поднят вопрос об «умных остановках». Скоро появится важная и долгожданная функция – остановки будут показывать время прибытия и отправки транспорта. Это случился к концу лета.