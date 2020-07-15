В Башкирии завершается весенне-летний призыв

В республике сегодня, 15 июля, завершается весенне-летний призыв. Солдаты из Башкирии отправились в самые разные уголки России. Об этом рассказал Радий Хабиров на личной страничке в социальной сети.

Более 5 тысяч ребят из Башкирии были приняты в армию. Это один из самых высоких показателей среди регионов Центрального военного округа. В этом году призыв прошёл в условиях пандемии. Поэтому были соблюдены все меры предосторожности, чтобы не допустить возможного распространения вируса. 

Точно знаю, уверен – мужчина должен служить, должен получить воинскую специальность, многое уметь и знать. Все пригодится, но дай Бог, чтобы исключительно в мирной жизни. Желаю всем - и военнослужащим, и их родным и близким, чтобы год разлуки пролетел быстро и безболезненно. Ребятам отдельно – помните, вас всегда ждут #дома.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

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