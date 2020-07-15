«Уфа» – «Динамо»: прогноз на матч

Футбольному клубу «Уфа» для попадания в еврокубки нужно справиться с московским «Динамо». Уже завтра, в четверг, команды выйдут на поле стадиона «Нефтяник». На кону шестое место в Российской Премьер-лиге. На данный момент именно уфимцы и динамовцы – главные претенденты.

«Уфа» продолжает героически проводить концовку чемпионата. На данный момент у команды Вадима Евсеева восемь матчей без поражений. Это повторение клубного рекорда для игр Премьер-лиги. В последнем матче башкирская команда набрала важное очко против грозного «Локомотива», при этом столкнувшись с серьезными кадровыми проблемами. Уже после игры было объявлено о том что, один представитель «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус. Его фамилия не называется. Интересно, что по официальной формулировке регионального Роспотребнадзора, этот человек ни с кем не контактировал. Что случилось с остальными игроками, на пресс-конференции объяснил Вадим Евсеев.

Не исключено, что состав на игру с «Динамо» снова может удивить. Ближайшую встречу смело можно назвать ключевой. Речь и о битве прямых конкурентов. Шестое место, за которое сражаются команды, может стать еврокубковым. В последних матчах у «Уфы» выделяется узбекский полузащитник Остон Урунов. Он был признан лучшим игроком встречи против «Локомотива». Спортивные издания уже сообщают об интересе к Урунову со стороны всех ведущих российских клубов. Среди них «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». В Уфу впервые после своего ухода приедет лучший бомбардир в истории клуба Сильвестр Игбун. Сейчас он защищает цвета «Динамо». Московский клуб взял его в аренду, но сейчас обязан выкупить 29-летнего футболиста после того, как он провел определенное количество матчей. Сумма выкупа – 2 миллиона евро. В «Динамо» довольны игрой форварда и намерены предложить ему новый контракт.

В рамках акции «Пожалуйста, дышите!» все команды перед матчами 29-го тура РПЛ появятся на поле в футболках, на которые будут нанесены фотографии и имена врачей, санитаров, фельдшеров, медицинских сестер и волонтеров. В телевизионном эфире комментаторы расскажут истории медицинских работников.