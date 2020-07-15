В Башкирии резко выросло количество безработных

В Башкирии количество безработных с начала года выросло в пять раз. Об этом сообщает глава Минтруда Ленара Иванова.

На данный момент количество безработных в Башкирии составляет 96 000 человек. По словам Ленары Ивановой, каждый третий безработный потерял свою работу во время коронавирусного периода.

Почти половина жителей, которые обратились в центры занятости, не работала год и больше. Такие граждане получают ежемесячно пособия по безработице и пособия на детей, если они имеются.