В Башкирии резко выросло количество безработных

В Башкирии количество безработных с начала года выросло в пять раз. Об этом сообщает глава Минтруда Ленара Иванова.
На данный момент количество безработных в Башкирии составляет 96 000 человек. По словам Ленары Ивановой, каждый третий безработный потерял свою работу во время коронавирусного периода.
Почти половина жителей, которые обратились в центры занятости, не работала год и больше. Такие граждане получают ежемесячно пособия по безработице и пособия на детей, если они имеются.
Кроме этого глава Минтруда сообщает, что в Башкирии на данный момент около 40 000 вакансий.