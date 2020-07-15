«Электромясорубка опаснее»: в Уфе учат фигурному вождению мотоцикла

Фигурное вождение на мотоцикле теперь есть и в Уфе. Любители собираются на поле в Новомаксимовке. Это не скоростная езда или какие-то трюки, мотоджимхана – не что иное, как маневрирование между фишками. Здесь скоростью никого не удивишь, все упражнения выполняются практически только на второй передаче.

Показательное выступление как высший пилотаж. Но даже у признанных лидеров повторить выученный номер удалось не с первой попытки. Потом сделали работу над ошибками, пройдя по трассе пешком.

В этом и есть главная особенность нового вида мотоспорта, который только появляется в республике. Здесь нет зашкаливающей скорости, головокружительных трюков. Это тонкая работа, которой сначала надо научиться. Именно поэтому любители и собираются. Затем делятся на группы по уровню мастерства. И начинают ездить по трассе.

Развили до того, что стали часто собраться, открыли школы и сам Альберт Каримов стал победителем чемпионата ПФО по мотоджимхане. У ребят есть правила, перед заездами проводят брифинги. Учат, как ездить на мотоцикле без аварий.

Среди любителей мотоджимханы юристы, менеджеры, студенты, есть девушки, семейные пары. Но к вечеру все они надевают экипировку, садятся на мотоцикл и едут навстречу ярким ощущениям. Один из них – Ильдар Хисматуллин – детский травматолог, работает в 17-й больнице.

Это одно из самых ярких моих увлечений. В плане травматизма электромясорубка гораздо опаснее, чем мотоцикл. Ильдар Хисматуллин

Любой опасности можно избежать, особенно если читать инструкции, уверен Сергей Амосов. Владелец языковой школы в дополнение к русскому говорит еще на английском и русском.

Правила существуют, чтобы их нарушать. Мотоцикл – скорее хобби. А знание языков помогает читать инструкцию и ремонтировать мотоциклы, без колхоза. Сергей Амосов