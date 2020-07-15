Прыгуны из Башкирии не могут попасть на сборы в Чайковском

Башкирских прыгунов не допускают до российских трамплинов. Вот уже несколько дней команда республики на чемоданах, потому что не удается договориться о проведении сборов в городе Чайковском в Пермском крае. Сейчас рассматривается вариант выезда в Сочи.
Пока приходится заниматься на базе уфимской спортшколы. Все бы хорошо, но в комплексе нет подъемника. И представителям сборной России, выступающим на международном уровне, приходится в эту жару после прыжка подниматься пешком в гору с лыжами и в зимней экипировке. Поэтому каждый делает всего две попытки.
Трамплин К-60, как старый и добрый товарищ готов принимать спортсменов в любое время года. Но ему уже почти 40 лет. Покрытие, привезенное еще из ГДР – государства, которого уже нет, установили еще в 1982. Здесь выросло не одно поколение прыгунов. Ильдар Гарифуллин, теперь уже директор спортшколы №33, первым от республики участвовал в этом виде на Олимпийских играх в 84 году в Сараево. Выполнял по 10-12 прыжков. Но тогда требования к летающим лыжникам были другие, чем сейчас.
Упёртости не занимать и современным спортсменам, но когда на градуснике под 40 подниматься снова на трамплин в зимней экипировке с лыжами наперевес – задача не из легких.
Между тем спортсмены за рубежом уже вовсю тренируются. Чтобы хоть как-то нагнать, планируются сборы в Чайковском. Но выехать на базу в другой город в сложившихся условиях не так-то просто.
Это предварительный план действий, который пока лишь на бумаге, но его очень хочется воплотить в жизнь, чтобы выдержать конкуренцию потом. В уфимской спортшколе по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью привыкли выступать на международном уровне как минимум. Здесь воспитывают ребят международного уровня – с 98 года не пропустили ни одну зимнюю олимпиаду. Пусть и трамплины не новые, и условия не лучшие, но дети идут сюда заниматься. Теперь уже и к девочкам привыкли.
И чтобы дети могли летать, в прошлом году по нацпроекту удалось закупить инвентарь – полсотни лыж и ботинок. Правда, о трамплине мечтать не перестали.