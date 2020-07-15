Прыгуны из Башкирии не могут попасть на сборы в Чайковском

Башкирских прыгунов не допускают до российских трамплинов. Вот уже несколько дней команда республики на чемоданах, потому что не удается договориться о проведении сборов в городе Чайковском в Пермском крае. Сейчас рассматривается вариант выезда в Сочи.

Пока приходится заниматься на базе уфимской спортшколы. Все бы хорошо, но в комплексе нет подъемника. И представителям сборной России, выступающим на международном уровне, приходится в эту жару после прыжка подниматься пешком в гору с лыжами и в зимней экипировке. Поэтому каждый делает всего две попытки.

Трамплин К-60, как старый и добрый товарищ готов принимать спортсменов в любое время года. Но ему уже почти 40 лет. Покрытие, привезенное еще из ГДР – государства, которого уже нет, установили еще в 1982. Здесь выросло не одно поколение прыгунов. Ильдар Гарифуллин, теперь уже директор спортшколы №33, первым от республики участвовал в этом виде на Олимпийских играх в 84 году в Сараево. Выполнял по 10-12 прыжков. Но тогда требования к летающим лыжникам были другие, чем сейчас.

Спортсмены высокого класса должны быть легче, тогда они парируют. А в наше время требования были другие, необходима была мышечная масса. Я выполнял по 10-12 прыжков, но я говорю сейчас про себя, я такой упертый был. Ильдар Гарифуллин, участник Олимпийских игр в Сараево 1984 год, директор спортшколы №33

Упёртости не занимать и современным спортсменам, но когда на градуснике под 40 подниматься снова на трамплин в зимней экипировке с лыжами наперевес – задача не из легких.

Жарко. Канатки нет, тяжело. Приходится подниматься пешком. Если бы было плюс 15, мы бы сделали еще пару прыжков, а так тяжело. Николай Матавин, трехкратный чемпион России по прыжкам на лыжах с трамплина, член сборной России

Между тем спортсмены за рубежом уже вовсю тренируются. Чтобы хоть как-то нагнать, планируются сборы в Чайковском. Но выехать на базу в другой город в сложившихся условиях не так-то просто.

В Чайковский не смогли выехать и наши прыгуны в связи с коронавирусом. Там перестраховывается народ, мы даже с полным пакетом справок не смогли туда попасть. Вопрос решается. Рамиль Абраров, заслуженный тренер России по прыжкам на лыжах с трамплина

Это предварительный план действий, который пока лишь на бумаге, но его очень хочется воплотить в жизнь, чтобы выдержать конкуренцию потом. В уфимской спортшколе по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью привыкли выступать на международном уровне как минимум. Здесь воспитывают ребят международного уровня – с 98 года не пропустили ни одну зимнюю олимпиаду. Пусть и трамплины не новые, и условия не лучшие, но дети идут сюда заниматься. Теперь уже и к девочкам привыкли.

Меня сюда тетя привела, я просто пришла попрыгать на батуте и осталась. Это очень красиво, девочка так летит. Анастасия Белякова