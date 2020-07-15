Жители России смогут полететь в отпуск в Турцию уже этим летом

Уже этим летом туристы из России смогут полететь отдыхать в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в турецком Минтрансе. По словам собеседника, примерная дата открытия границ между государствами - 15 июля, однако она еще не подтверждена.
Напомним, что с 15 июля власти России начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж. Авиасообщение будут возобновлять с теми странами, где заболеваемость коронавирусом составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, среднесуточный прирост числа заболевших и показатель распространения COVID-19 в этих странах не должен превышать 1%
Самолеты перестали летать с 27 марта из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. Из-за коронавируса остановились все чартерные рейсы.
Но рейсы, которые вывозят россиян из-за границы, а также грузовые, санитарные, почтовые и некоторые другие перелеты, авиакомпании совершали.
А какую страну для отдыха выберете вы? Турция или все-таки Россия?