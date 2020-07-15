Жители России смогут полететь в отпуск в Турцию уже этим летом

Напомним, что с 15 июля власти России начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж. Авиасообщение будут возобновлять с теми странами, где заболеваемость коронавирусом составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, среднесуточный прирост числа заболевших и показатель распространения COVID-19 в этих странах не должен превышать 1%