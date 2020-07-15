Инвалидам в Башкирии будут раздавать телефоны

В Минтруде России рассказали о новом перечне технических средств, которые инвалиды имеют право получить бесплатно. Новые правила, конечно же, коснутся и Башкирии.
Теперь инвалидам будут выдавать протезы с микропроцессорным управлением, а также современные телефоны со всеми функциями. Больные буллёзным эпидермолизом будут также бесплатно получать специальную одежду.
Кроме этого, в перечень технических средств вошло изделие для голени с модулем стопы и микропроцессорным управлением. Также для постоянного использования планируется начать изготовлять протезы для нижних конечностей. Инвалиды теперь смогут менять приёмные гильзы, что позволит не подбирать временные протезы, а получить одно многофункциональное.