Инвалидам в Башкирии будут раздавать телефоны

В Минтруде России рассказали о новом перечне технических средств, которые инвалиды имеют право получить бесплатно. Новые правила, конечно же, коснутся и Башкирии.

Теперь инвалидам будут выдавать протезы с микропроцессорным управлением, а также современные телефоны со всеми функциями. Больные буллёзным эпидермолизом будут также бесплатно получать специальную одежду.

Если раньше инвалиды с нарушением слуха обеспечивались телефонами лишь с текстовым выходом, то теперь такие граждане смогут бесплатно получать телефоны с навигаторами и функцией видеосвязи Антон Котяков, министр труда и соцзащиты РФ