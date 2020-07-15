В Уфе снесут целый квартал с частными домами

В башкирской столице будет снесён квартал с частными домами. Работы будут проводиться в рамках реконструкции парка «Волна». Уфимская администрация уже утвердила соответствующий проект.

На улицах Ирендык, Союзной, Шмидта и Ахметова находятся дома в один-два этажа. Именно их предполагается снести по проекту. Все жильцы будут переселены. Данный процесс контролируется администрацией Уфы. В общем планируется снести 2500 квадратных метров жилья.

На реконструируемой территории будут сохранены исторически сложившиеся дорожки, а также появится аллея из брусчатки, которая соединит парк с жилой зоной. Будут добавлены велодорожки, прогулочная тропинка вокруг озера, а также «Тропа здоровья».