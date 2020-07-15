Такси, велосипеды и самокаты: на чём предпочитают передвигаться уфимцы

Оказалось, что жители Уфы стали больше пользоваться услугами такси. Об этом говорят аналитики. В период пандемии такси стало чуть ли не самым безопасным способом передвижения. Раньше этот способ передвижения выбирала только одна десятая часть опрошенных. Сейчас – одна третья. Ещё больше уфимцы предпочитают передвигаться на личном авто – его использование увеличилось более чем в три раза.