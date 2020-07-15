В Уфе из реки достали тело мужчины

Сегодня, 15 июля, в микрорайоне Затон из воды достали тело мужчины. Известно, что уфимец купался в реке Белой. Сообщение о страшном происшествии поступило в ИДЦ города Уфы ближе к 17:00.
О находке сообщили очевидцы, которые заметили труп в старице Белой. На место прибыли спасатели, сотрудники полиции, которые занялись осмотром территории. Очевидцы сами извлекли тело из воды до приезда спасателей.
Личность погибшего пока неизвестна. Напомним, за прошедшие сутки в Башкирии утонули 8 человек. Все смертельные случаи на воде произошли на необорудованных, «диких» пляжах.
Фото: Башинформ.