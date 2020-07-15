В Уфе из реки достали тело мужчины

Сегодня, 15 июля, в микрорайоне Затон из воды достали тело мужчины. Известно, что уфимец купался в реке Белой. Сообщение о страшном происшествии поступило в ИДЦ города Уфы ближе к 17:00.

О находке сообщили очевидцы, которые заметили труп в старице Белой. На место прибыли спасатели, сотрудники полиции, которые занялись осмотром территории. Очевидцы сами извлекли тело из воды до приезда спасателей.

Личность погибшего пока неизвестна. Напомним, за прошедшие сутки в Башкирии утонули 8 человек. Все смертельные случаи на воде произошли на необорудованных, «диких» пляжах.

Выбирайте для отдыха на водоемах только оборудованные пляжи! Не стоит рисковать жизнью, купаясь там, где для безопасности и комфорта нет никаких условий! Напоминаем, что опасно для жизни нырять в незнакомых местах, особенно вблизи причалов, технических стоянок судов, возле коряжистых и обрывистых берегов. Не заплывайте на судовой ход, не подплывайте к лодкам или катерам, а также не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения!

пресс-служба УГЗ г. Уфы 

Фото: Башинформ. 

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