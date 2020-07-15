В Уфе из реки достали тело мужчины

Выбирайте для отдыха на водоемах только оборудованные пляжи! Не стоит рисковать жизнью, купаясь там, где для безопасности и комфорта нет никаких условий! Напоминаем, что опасно для жизни нырять в незнакомых местах, особенно вблизи причалов, технических стоянок судов, возле коряжистых и обрывистых берегов. Не заплывайте на судовой ход, не подплывайте к лодкам или катерам, а также не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения!

пресс-служба УГЗ г. Уфы