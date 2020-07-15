В Уфе столкнулись сразу четыре автомобиля: четверо пострадали

Уфимец, управляя автомашиной Renault Sandero, выезжая со второстепенной дороги на проезжую часть улицы Перспективной, не убедившись в отсутствии автомашин, допустил столкновение с автомашиной Skoda Octavia. От полученного удара автомобиль Skoda отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с движущейся автомашиной Nissan Juke, которая в свою очередь совершила наезд на автомашину KIA Rio.

пресс-служба ГИБДД по Уфе