В Уфе столкнулись сразу четыре автомобиля: четверо пострадали

Вчера, 14 июля, в Уфе произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу четыре автомобиля. Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.
Авария произошла на улице Перспективной. Виновником ДТП оказался 29-летний водитель автомобиля Renault Sandero.
Уфимец, управляя автомашиной Renault Sandero, выезжая со второстепенной дороги на проезжую часть улицы Перспективной, не убедившись в отсутствии автомашин, допустил столкновение с автомашиной Skoda Octavia. От полученного удара автомобиль Skoda отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с движущейся автомашиной Nissan Juke, которая в свою очередь совершила наезд на автомашину KIA Rio. пресс-служба ГИБДД по Уфе
24-летний водитель "Шкоды" и трое его пассажиров получили травмы. Их доставили в больницу с ушибами. По факту ДТП проводится проверка.