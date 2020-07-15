«Шли до самого верха»: жители Белорецка рассказали, как вместе тушили лесной пожар

Вблизи Белорецка сегодня разгорелся страшный пожар. Пламя охватило несколько гектаров леса неподалеку от построек. На тушение огня были отправлены пожарные расчеты, но работу осложняли особенности местности – добираться транспорту было нелегко. На помощь пожарным бросились местные жители.
Завораживающее и одновременно пугающее зрелище. Видео почти из эпицентра пожара. На заднем фоне слышно тяжелое дыхание тех, кто бросился тушить пламя. Огонь словно взбирается на вершину горы. А так пожар выглядел для тех, кто наблюдал за ним со стороны.
Огонь охватил около трех гектаров леса вблизи Нижнего селения. До Белорецка – около 500 метров. Одними из первых на пожар бросились местные жители, боясь, что огонь перекинется на их дома.
В ход шли подручные средства. С помощью лопаты и земли жители пытались не дать очагу завоевывать территорию, тушили небольшие возгорания. В округе также находились естественные преграды: очистные сооружения, грунтовая дорога и ручей Гуменный ключ. Пожар начался с травы, а потом огонь перекинулся на деревья, рассказывают очевидцы.
Несмотря на опасения жителей, пожарным удалось оперативно добраться до места возгорания. Всего в тушении огня принимало участия около 100 человек, вместе с сотрудниками МЧС пламя продолжали тушить и добровольцы.
К счастью, общими усилиями пожар удалось потушить. Эвакуация населения не понадобилась. Пострадавших нет. Это не единственные пожары за сегодня в районе. Пожар тушили в Узянском и Тирлянском лесничествах. Напомним, в Башкортостане с конца июня действует особый противопожарный режим. Из-за сухой и жаркой погоды вероятность возникновения возгорания остается высокой