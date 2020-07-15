В Башкирии на жаре утонули 7 человек

Семь утонувших в республике только за последние сутки. Люди продолжают гибнуть на воде. Еще один подросток пропал, катаясь на матрасе на озере Аслыкуль. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

От сорокоградусной жары жители республики спасаются только у водоемов, не придавая значения тому, что они не оборудованы для купания.

Вежливый мужчина, который не ругается даже матом, не понимает по какой причине к нему подошли люди в погонах. Не нужно специальных устройств, чтобы понять – человек пьян. В таком состоянии он отдыхает на берегу водоема. Причем в случае чего спасателей может не оказаться рядом – пляж несанкционированный.

Это не одно место, где люди купаются. Таких мест по городу достаточно. Поэтому везде регулярно проводятся рейды с объяснениями жителям мер безопасности на воде. Салават Муртазин, начальник Управления гражданской защиты Кировского района г.Уфы

В первый раз, попавшегося на диком пляже лишь предупредят, во второй может "прилететь" штраф до 3-х тысяч рублей. А ведь на оборудованных пляжах, их в Уфе девять, отдых будет спокойнее: патрулируют спасатели, установлены буйки с границами безопасной зоны для водных процедур.

У нас ежедневно заступает более 250 мобильных групп, в том числе более 30 мобильных групп работают только по Уфе. Протоколы – это не выход из положения. Мы больше профилактикой занимаемся, объясняем людям, чтобы правила на водоемах соблюдали. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

122 человека в республике лишись жизни на воде. Только за последние сутки семь утонувших, каждый из которых купался на стихийном пляже. На озере Асылыкуль пропал 18-летний подросток. Он катался на матрасе, местонахождение юноши неизвестно.

Каждый утонувший – это трагедия какой-то семьи. Я к каждому жителю республики обращаюсь и прошу: вы когда употребляете спиртные напитки и заходите к воде, подумайте, не останется ли у вас ребенок сиротой, не останутся ли родители с вашим горем? Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям