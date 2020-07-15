В Башкирии на жаре утонули 7 человек

Семь утонувших в республике только за последние сутки. Люди продолжают гибнуть на воде. Еще один подросток пропал, катаясь на матрасе на озере Аслыкуль. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
От сорокоградусной жары жители республики спасаются только у водоемов, не придавая значения тому, что они не оборудованы для купания.
Вежливый мужчина, который не ругается даже матом, не понимает по какой причине к нему подошли люди в погонах. Не нужно специальных устройств, чтобы понять – человек пьян. В таком состоянии он отдыхает на берегу водоема. Причем в случае чего спасателей может не оказаться рядом – пляж несанкционированный.
В первый раз, попавшегося на диком пляже лишь предупредят, во второй может "прилететь" штраф до 3-х тысяч рублей. А ведь на оборудованных пляжах, их в Уфе девять, отдых будет спокойнее: патрулируют спасатели, установлены буйки с границами безопасной зоны для водных процедур.
122 человека в республике лишись жизни на воде. Только за последние сутки семь утонувших, каждый из которых купался на стихийном пляже. На озере Асылыкуль пропал 18-летний подросток. Он катался на матрасе, местонахождение юноши неизвестно.
Статистика говорит: 80 процентов утонувших были пьяны. Зачастую любители отдыха на берегу озера или реки берут с собой и детей. В состоянии алкогольного опьянения люди, которые не смогут взять ответственность даже за себя, вряд ли заметят, что помощь может быть нужна ребенку.