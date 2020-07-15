Игроки ХК «Салават Юлаев» начали подготовку к сезону

Игроки уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» вышли из отпуска и приступили к первому этапу предсезонной подготовки. Команда прошла углублённое медицинское обследование и сдала обязательные физические тесты после перерыва.

Сегодня на базе Республиканского врачебно-физкультурного диспансера юлаевцы завершили прохождение планового медицинского осмотра. До 25 июля команда пробудет в Уфе, а затем отправится на сборы в Финляндию.