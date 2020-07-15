«Все голые»: в Уфе жалуются на мерзкое поведение людей в фонтанах

Лето, солнце, жара. На улицах Уфы до +40 °С. Люди изнывают от духоты и как могут спасаются от высоких температур. Но вот некоторые развлечения уфимцев таят в себе опасности. Чего стоит остерегаться жителям столицы и как выжить врачам в это горячее время?

На этом участке глубина фонтана превышает полтора метра. Губительна для маленьких детей, не умеющих плавать. И, по словам рабочих, малышей им приходится вытаскивать оттуда регулярно.

– У нас тоже, как на юге – все голые и все лезут в фонтан.

То ли зной так на голову подействовал, то ли просто от отсутствия воспитания. Открытый недавно фонтан на уфимском ГДК больше похож на скопление дикарей. Даже администрация была вынуждена вынести предупреждение: купаться в фонтанах запрещено. И дело не только в пандемии.

В чашах фонтанов много острых металлических предметов. А ещё сюда часто бросают мусор, стеклянные бутылки. Поэтому травму можно получить гарантированно. К тому же вода здесь – техническая, её меняют два раза в месяц. По словам экспертов, высокая температура – идеальное условие для размножения опасных микроорганизмов в фонтане. Дети рискуют подхватить кишечную палочку или подцепить кожное заболевание.

Сам по себе фонтан представляет сложную конструкцию, некоторые элементы которой электрические. Хотя они не подвержены воздействию воды, все же опасность получить удар током во время купания есть.

Фонтаны крайне опасны. Потому что это полированный камень, это гранит и мрамор он обладает повышенной скользкостью. Поскользнуться, упасть и причинить вред здоровью здесь можно за считанные секунды. Максим Щербаков, начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ «Горзеленхоза» г. Уфы

В самом пекле июльской жары оказались врачи. Работать в защитном костюме при обычной температуре очень жарко – мгновенно промокаешь от пота, а уж когда термометр показывает под 40 – и вовсе невыносимо. За четыре часа работы в защитном костюме врачи теряют до четырех литров жидкости. В связи с этим Минздрав республики принял решение сократить время нахождения медработников в красной зоне.

Четыре часа работаем, четыре часа – перерыв. Очень высокий риск обезвоживания, заболевания сердечнососудистой системы наших работников. Мы еще стараемся ограничить по возрасту, не брать людей старше 45 лети. Но, к сожалению, такие возможности у нас ограничены. Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

По словам медицинских работников, по сравнению с прошлым годом количество обращений с солнечными и тепловыми ударами выросло в несколько раз. Врачи акцентируют внимание на то, что при повышении температуры воздуха у пожилых людей старше 70 лет, а также у тех, кто имеет сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания, существенно повышаются риски обострения и осложнений.

Необходимо использовать солнцезащитные крема с высокой защитой. В период солнечной активности не выходить на улицу, это с 11:00 до 16:00. Носить лёгкую и светлую одежду из натуральных тканей и обязательно головной убор. Выходя на улицу, брать бутылочку воды. Пища должна быть лёгкая и нельзя переедать. Людмила Ильдина, врач-терапевт дневного стационара поликлиники №1 г.Уфы

Жаркая погода сохранится в Уфе и завтра, а возвращение к климатической норме начнется уже в пятницу. Ночных заморозков синоптики не обещают.

Днём 17-го начиная с западных районов республики и постепенно охватывая всю территорию, пройдёт холодный фронт. Он сменит нам воздушную массу, которая сейчас господствует. Светлана Положенцева, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра