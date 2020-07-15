Андрей Назаров об уровне безработицы: «Важно сохранять контроль над ситуацией»

В Башкортостане фиксируется рост торговцев и строителей, а вот в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве – спад. Об этом министр труда Ленара Иванова рассказала на заседании президиума правительства.

На сегодня численность безработных составила 95 тысяч человек. Впрочем, около половины тех, кто зарегистрировался после начала пандемии, не работали официально как минимум на протяжении года. По всей видимости, они подрабатывали, минуя центр занятости. Многие компании свернули свою деятельность.

На федеральном и республиканском уровне был принят комплекс мер по поддержке людей, который потеряли работу и тех, кто находится под угрозой увольнения. Очень важно сохранять постоянный контроль над ситуацией, реагировать оперативно, чтобы не оставить людей без поддержки. Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

В правительстве Башкортостана также обсудили новый порядок расчета ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКХ. До 1 июля 2020 года размер определялся исходя из республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг. Теперь же он будет формироваться из фактических начислений платы индивидуально для каждого гражданина.