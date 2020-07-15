Приемная кампания онлайн: как поступить в вуз Башкирии во время пандемии

В республике в разгаре вступительные испытания в университеты. В большинстве случаев всё проходит в формате онлайн, а вот в военные вузы абитуриенты будут поступать в республике. В Уфу приехала выездная комиссия. Всё ради того, что избежать вспышки коронавирусной инфекции.

Для них поступление начинается с гимна Российской Федерации. В этот раз абитуриентам военных вузов должны помочь родные стены. Все испытания они пройдут в республике. Раньше всё проходило в самих университетах. Посвятить свою жизнь военному делу преимущественно хотят парни, но в рядах поступающих есть и девушки.

Перед началом испытаний – торжественная церемония. Перед будущими офицерами выступают те, кто уже не первый год с честью носит погоны. Прием абитуриентов будет вестись в 35 вузов Министерства обороны страны.

Абитуриенты будут должны пройти психологическое тестирование, медкомиссию и проверку физподготовки. Всё это будет под присмотром выездной комиссии, которая занимается отбором кандидатов в военные вузы. Все результаты отправляют уже в вузы, где и решают, будет ли зачислен абитуриент. Чтобы обезопасить поступающих, проходить испытания они будут группами.

Жарко и в зданиях гражданских университетов. В БашГУ тоже идет приемная пора. Теперь это происходит дистанционно. Коридоры университета пусты. Для вчерашних школьников такой формат стал уже привычным, ведь последние месяца учебы у них тоже проходили онлайн. А вот старшее поколение предпочитает всё встречаться лично.