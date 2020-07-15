В Башкирии загорелся рейсовый автобус с пассажирами

В Баймаке едва не сгорели пассажиры автобуса. Машина загорелась на полном ходу.
Видео происшествия попало в объектив камеры очевидцев. По их словам, ЧП произошло неподалеку от воскресного базара по улице Есена. Машины вспыхнула на ходу.
В пять вечера автобус выехал из автовокзала и направился по маршруту Баймак-Ургаза. На борту было семь пассажиров. К счастью, все они во время были эвакуированы.
Напомним, крупный пожар едва не уничтожил лес под Белорецком. Стараниями местных жителей и пожарных огонь удалось остановить.