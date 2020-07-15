В Башкирии парень под «солями» превратился в орла

Молодой человек, перебрав с "синтетикой", начал издавать боевой клич орла посреди ночи.

В Стерлитамаке в микрорайоне Лазурный появился свой "орел". Так местные жители окрестили дворового любителя "синтетики", который накануне разбудил всех во дворе орлиным криком. Любителя веселья сняли на видео горожане. 

Парень бегал по двору и издавал истошные животные звуки. Ни на какие уговоры успокоиться он не поддавался, а лишь продолжал вопить дальше. 

Периодически он выбегал на свет и начинал размахивать руками, словно это большие крылья. Судя по всему, в прошлую ночь парня окончательно "накрыло". 

Так продолжалось минут 15. Разбудил всех, кого только можно было. У меня полугодовалая дочка даже проснулась. В итоге один мужик выбежал на улицу, погнался за ним, но тот резко пришел в себя и сбежал. 

Алина С., местная жительница
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