Какая погода будет в Башкирии 16 июля: страшная жара продолжается

Уже почти неделю жители региона страдают от духоты.

В Башкирии продолжается жара. Прогнозы синоптиков неутешительные: во всех районах республики жители будут находиться словно на раскаленной сковородке. Все возможные пляжи в городах и районах перебиты людьми, которые пытаются хоть как-то спрятаться от зноя.

Картина по основным городам Башкирии выглядит так.

Погода в Уфе на 16 июля

Терпимо будет в районе 8 утра - столбик термометра покажет около +26 градусов тепла. Уже к 11 часам воздух прогреется до +32 градусов. С 14 до 17 часов на улице будет стабильно +37 градусов.

Дождей не ожидается, на небе весь день ясно.

Погода в Стерлитамаке на 16 июля

Во втором по величине городе Башкирии картина та же. Утром будет +26 градусов, ближе к 11 часам +32, а вот днем чуть прохладнее - +35 градусов. Днем может подняться ветер до 10 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 16 июля

Жителям Нефтекамска будет чуть свежее. Утром ожидается +25 градусов, к полудню +30. Максимальная температура ожидается к 17:00, в этот момент за окном будет +35 градусов.

В районе 20:00 часов возможна гроза.

Погода в Октябрьском на 16 июля

Утром воздух прогреется до +25 градусов, а вот к 11 часам в городе появятся облака, а температура вырастет до +31 градуса. Максимум ожидается также в 17:00 с показателем в +35 градусов.

Погода в Белорецке на 16 июля

В восточной части Башкирии дождей тоже не ожидается. Утром будет +25 градусов, в полдень +31. К 17:00 будет облачно, воздух прогреется до +33 градусов.

Осадков не ожидается.

Погода в Кумертау на 16 июля