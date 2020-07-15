Какая погода будет в Башкирии 16 июля: страшная жара продолжается

Уже почти неделю жители региона страдают от духоты.
В Башкирии продолжается жара. Прогнозы синоптиков неутешительные: во всех районах республики жители будут находиться словно на раскаленной сковородке. Все возможные пляжи в городах и районах перебиты людьми, которые пытаются хоть как-то спрятаться от зноя.
Картина по основным городам Башкирии выглядит так.
Погода в Уфе на 16 июля
Терпимо будет в районе 8 утра - столбик термометра покажет около +26 градусов тепла. Уже к 11 часам воздух прогреется до +32 градусов. С 14 до 17 часов на улице будет стабильно +37 градусов.
Дождей не ожидается, на небе весь день ясно.
Погода в Стерлитамаке на 16 июля
Во втором по величине городе Башкирии картина та же. Утром будет +26 градусов, ближе к 11 часам +32, а вот днем чуть прохладнее - +35 градусов. Днем может подняться ветер до 10 метров в секунду.
Погода в Нефтекамске на 16 июля
Жителям Нефтекамска будет чуть свежее. Утром ожидается +25 градусов, к полудню +30. Максимальная температура ожидается к 17:00, в этот момент за окном будет +35 градусов.
В районе 20:00 часов возможна гроза.
Погода в Октябрьском на 16 июля
Утром воздух прогреется до +25 градусов, а вот к 11 часам в городе появятся облака, а температура вырастет до +31 градуса. Максимум ожидается также в 17:00 с показателем в +35 градусов.
Погода в Белорецке на 16 июля
В восточной части Башкирии дождей тоже не ожидается. Утром будет +25 градусов, в полдень +31. К 17:00 будет облачно, воздух прогреется до +33 градусов.
Осадков не ожидается.
Погода в Кумертау на 16 июля
На юге республики ожидаемая жара и никакого намека на дождь. Уже в 8 утра на улице будет +28 градусов, пик жары настанет в 2 часа дня. Столбик термометра до вечера будет держаться на отметке в +36 градусов.