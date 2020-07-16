Сегодня в Уфе закроют проезд по старому Бельскому мосту

Сегодня, 16 июля, в Уфе закроют движение транспорта по старому Бельскому мосту. Это связано с проведением работ по демонтажу габаритных ворот. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Ограничение будет действовать с 11:00 до 18:00. Мэрия Уфы приносит горожанам и гостям города извинения за причиненные неудобства.

В пресс-службе столичной администрации напомнили, что возведение нового моста через Белую началось в июне прошлого года. Окончание строительства запланировано к концу следующего года. Мост позволит разгрузить южный проезд, так как на сегодняшний день действующие мосты перегружены в «часы пик».