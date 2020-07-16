Мошенники нажились на двух воспитательницах из Башкирии

43-летняя воспитатель одного из общеобразовательных учреждений Салавата и ее 44-летняя коллега стали жертвами аферистов. Женщины лишились 280 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Женщинам позвонили неизвестные представились сотрудниками банка. Они заявили о том, что злоумышленники пытались снять с их счетов крупную денежную сумму, и предложили перевести деньги на другие счета для безопасности. Потерпевшие поверили аферистам и сделали все, что они попросили.
В настоящее время оперативники ведут розыск преступников. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.