Мошенники нажились на двух воспитательницах из Башкирии

43-летняя воспитатель одного из общеобразовательных учреждений Салавата и ее 44-летняя коллега стали жертвами аферистов. Женщины лишились 280 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Женщинам позвонили неизвестные представились сотрудниками банка. Они заявили о том, что злоумышленники пытались снять с их счетов крупную денежную сумму, и предложили перевести деньги на другие счета для безопасности. Потерпевшие поверили аферистам и сделали все, что они попросили.

43-летняя воспитатель одного из общеобразовательных учреждений г.Салавата лишилась 150 тысяч рублей, ее 44-летняя коллега - почти 130 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по Башкирии

В настоящее время оперативники ведут розыск преступников. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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