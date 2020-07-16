Выстрелили в живот: в Уфе на молодую пару в подъезде напали грабители

Накануне в Уфе в подъезде одного из жилых домов по улице Менделеева произошло разбойное нападение. Трое неизвестных в маска напали на молодую пару прямо возле их квартиры. Инцидент произошел в минувший понедельник, 13 июля.

Злоумышленники брызнули в лицо из баллончика, выстрелили из травмата парню в живот и ударили кирпичом по голове. После этого налетчики попытались вырвать у него из рук сумку с деньгами и документами. У девушки преступники отобрали дорогостоящий телефон. Об этом сообщают корреспонденты издания КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.