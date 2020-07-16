В Уфе средь бела дня мужчина похитил банкомат

Накануне в Уфе произошел курьезный случай. Неизвестный похитил банкомат, в котором было более 2,6 млн рублей. Подробности произошедшего сообщает издание КП-Уфа .

С заявлением в полицию обратился представитель службы безопасности одного из банков. Мужчина рассказал, что примерно в 15:22 из продуктового магазина неизвестный похитил банкомат. Злоумышленник погрузил его на свой манипулятор и скрылся.