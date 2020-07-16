В Уфе сгорел мотоцикл после ДТП: погиб 26-летний мужчина

Сегодня ночью, 16 июля, в Уфе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Volkswagen Polo на полном ходу столкнулся с мотоциклом, после чего двухколесный транспорт загорелся. Подробности трагедии рассказали в ГИБДД по Башкирии.
Страшная авария произошла на улице Цурюпы. Виновником ДТП оказался 34-летний водитель иномарки. По предварительной версии, при осуществлении левого поворота мужчина не уступил дорогу 26-летнему мотоциклисту.
Мотоциклиста немедленно доставили в больницу, где он вскоре скончался. По факту смертельного ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Фото: ГИБДД по РБ.