В Уфе сгорел мотоцикл после ДТП: погиб 26-летний мужчина

Сегодня ночью, 16 июля, в Уфе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Volkswagen Polo на полном ходу столкнулся с мотоциклом, после чего двухколесный транспорт загорелся. Подробности трагедии рассказали в ГИБДД по Башкирии.