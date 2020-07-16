В Башкирии зафиксировали опасное природное явление

В Башкирии зарегистрированы опасные геологические явления. Один из них распространился на значительной части территории.

В связи с расположением Башкирии, на её территории встречаются разные геологические процессы. Экологами были зафиксированы оползневые, эрозионные, суффозионные и карстовые процессы.

Республика охватывает равнинное и возвышенное Предуралье, равнинное Зауралье и горную часть Южного Урала. В связи с этим всегда есть вероятность различных геологических процессов.