В Башкирии зафиксировали опасное природное явление

В Башкирии зарегистрированы опасные геологические явления. Один из них распространился на значительной части территории.
В связи с расположением Башкирии, на её территории встречаются разные геологические процессы. Экологами были зафиксированы оползневые, эрозионные, суффозионные и карстовые процессы.
Республика охватывает равнинное и возвышенное Предуралье, равнинное Зауралье и горную часть Южного Урала. В связи с этим всегда есть вероятность различных геологических процессов.
Самым опасным стали карстовые процессы. Карст распространён примерно на половине территории Башкирии. Около 45 % горожан и не менее 20 % сельских жителей в регионе живут в районах карстовых образований. Практически каждый год образуются карстовые провалы.