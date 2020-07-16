В Башкирии вручили госнаграды за реабилитацию вахтовиков

Активным участникам реабилитации вахтовиков, которых возвращали домой в Башкортостан из-за коронавируса, чествовали в Уфе. Председатель Государственного собрания республики Константин Толкачев вручил награды 15 местным жителям.
Среди них руководители международного аэропорта «Уфа», глава Госкомтуризма Салават Нафиков, работники обсерваторов, а также водители автобусов «Башавтотранс».
Константин Толкачев отметил, что среди них собрались неравнодушные люди, которые, невзирая на ранги, зоны ответственности, достойно проявили себя в очень непростой ситуации.