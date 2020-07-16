В Башкирии на целую ночь пропал 13-летний мальчик

В городе Салават на целую ночь пропал 13-летний Александр Вдовин. Семья в срочном порядке обратилась к волонтёрам и полиции, ведь раньше за ребёнком таких пропаж не наблюдалось.

Поисково-спасательная группа «Отклик» разместила ориентировки пропавшего. 15 июля мальчик вышел из дома кататься на велосипеде. Но вечером ребёнок домой не вернулся. Обеспокоенные родители целую ночь не знали, где находится их чадо.

К счастью, Александра удалось найти сегодня живым и здоровым. Где же пропадал мальчик всю ночь – неизвестно. Добровольцы и родные подростка решили не раскрывать эту информацию.