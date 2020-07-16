Житель Башкирии едва не сгорел в сварочном костюме

Несчастный случай произошёл с 39-летним рабочим на производстве в Октябрьском. Мужчина едва не сгорел в сварочном костюме. Расследованием произошедшего занимается Гострудинспекция Башкирии.

Как стало известно, 14 июля сотрудник компании водоснабжения проводил сварочные работы. По улице Чапаева рабочий занимался врезкой водопровода. В этот момент на мужчине загорелся сварочный костюм.