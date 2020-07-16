Стала известна возможная причина лесного пожара в Белорецке

Стала известна возможная причина крупного пожара в Белорецке, где накануне сгорело более 3 гектаров леса. Не исключено, что спровоцировали огонь дети. Лес горел всего в 500 метрах от жилых домов. Население уже были готовы эвакуировать, тушили пожар свыше 100 человек.

Под Белорецком потушен основной очаг лесного пожара у Нижнего селения, сообщили в администрации города. Сигнал о возгорании поступил диспетчерам накануне в 12 часов дня. На ликвидации пожара задействовали 27 единиц техники. Там работали 100 человек – сотрудники чрезвычайных служб и добровольцы.

Лес горел достаточно близко к жилому массиву, но эвакуация населения не потребовалась, так как очаг был оперативно потушен, отметили в муниципалитете. Кроме этого, в районе произошли лесные пожары в других местах: дважды горел лес в Узянском лесничестве, зафиксирован пожар в Тирлянском лесничестве и на территории Южноуральского заповедника в районе деревни Реветь.

Лес, которым покрыт почти весь Белорецк и Белорецкий район, горит. Рядом жилые дома, люди снимали ЧП прямо из своих окон. В это время другие уже боролись с огнём, всеми подручными средствами.

Местные жители якобы слышали звук, похожий на взрыв шифера или так называемой бомбочки, подобными часто раньше баловались дети.

Обугленные деревья, которые в любую минуту могут рухнуть и вместо зелёной травы – пепел под ногами, который разлетается от малейшего дуновения ветра или движения. Крутой подъём в гору. На помощь пожарным пришли волонтеры и сотрудники белорецких предприятий. Даже те, кто к огню никакого отношения не имеют. Они точечно ликвидировали тление.

Ехали из Учалов, увидели в соцсетях просьбу о помощи. Мы решили прийти. Денис Мурзамабаев и Александра Саламатова

Площадь поражения по оценкам спасателей – не менее 3 гектаров.

Работала вся техника, которая есть в городе. Не только пожарная, но и от заводов, предприятий – около семи машин с водой.