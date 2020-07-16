Жителям Уфы объяснили, почему в жару можно не ходить на работу

Аномальная жара в Башкирии сохраняется уже вторую неделю. В связи с этим в Гострудинспекции республики рассказали о правилах работы в такую погоду.
По правилам СанПиНа, если температура в рабочем помещении доходит до +28,5 градуса, рабочий день должен быть сокращён на час. Если температура +29 градусов – на два часа, а если столбики термометра показывают +30,5 градуса – на четыре.
Если же температура в помещении выше +30,5 градуса и это как-то угрожает здоровью или жизни работника, он может вообще не выходить на работу или же уйти домой. При этом начальство обязано оплатить сотруднику время простоя в размере не менее двух третей его средней зарплаты или создать комфортные условия для работы.