Жителям Уфы объяснили, почему в жару можно не ходить на работу

Аномальная жара в Башкирии сохраняется уже вторую неделю. В связи с этим в Гострудинспекции республики рассказали о правилах работы в такую погоду.

По правилам СанПиНа, если температура в рабочем помещении доходит до +28,5 градуса, рабочий день должен быть сокращён на час. Если температура +29 градусов – на два часа, а если столбики термометра показывают +30,5 градуса – на четыре.