В Башкирии начнут выпускать детали для травматологии и эндопротезирования

Коленные и зубные протезы начнут собирать в Белебее. Завод «Автонормаль» вошел в масштабный проект «Ростеха». Крупный заказ поступил на выпуск деталей для эндопротезирования и травматологии.

Выпуск первой партии намечен на конец 2020 года. Сегодня практически все комплектующие поставляются из-за рубежа. Реализация проекта нацелена закрыть потребности отечественного здравоохранения в таких изделиях в течение пяти лет и сократить стоимость протезирования в России на 20 процентов. В подобной операции ежегодно нуждается свыше 200 тысяч жителей страны.