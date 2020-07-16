В Башкирии начнут выпускать детали для травматологии и эндопротезирования

Коленные и зубные протезы начнут собирать в Белебее. Завод «Автонормаль» вошел в масштабный проект «Ростеха». Крупный заказ поступил на выпуск деталей для эндопротезирования и травматологии.

Выпуск первой партии намечен на конец 2020 года. Сегодня практически все комплектующие поставляются из-за рубежа.  Реализация проекта нацелена закрыть потребности отечественного здравоохранения в таких изделиях в течение пяти лет и сократить стоимость протезирования в России на 20 процентов. В подобной операции ежегодно нуждается свыше 200 тысяч жителей страны. 

Во-первых, предприятие сможет полнее загрузить свои производственные мощности, во-вторых, предприятие может встроиться в проект по реализации задач импортозамещения, в-третьих, предприятие начнет решать важнейшую задачу социального характера – обеспечивать протезами наше население. 

Константин Гришин, директор института экономики, финансов и бизнеса БашГУ
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