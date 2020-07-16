В селе Башкирии появится современный парк отдыха

В Балтачево появится свой парк отдыха. Его возводят в самом центре села. Здесь разобьют сквер, установят детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием, чтобы исключить травматизм.

Парк будет огорожен и полностью освещен. Поэтому гулять с детьми можно будет и вечернее время.

Ограждение будет протяженностью 160 метров. В трех местах будут декоративные ворота. Освещение будет – 11 столбов. Вот поставили, кабель протянули, только светильники осталось поставить. Ансар Мубарякшин, мастер-прораб

Парк возводят по программе формирование комфортной городской среды. В проект направят семь миллионов рублей, которые удалось привлечь из федерального бюджета. Сдать объект планируют к юбилею района, в августе. Сейчас идет укладка пешеходных дорожек.