В Башкирии 12 образовательных учреждений выиграли гранты главы

11 миллионов рублей выиграли 12 образовательных организаций Башкортостана на проекты по сохранению государственных и родных языков в этом году. Об этом сообщили в республиканском Минобразования.

Среди победителей – Башкирская республиканская гимназия-интернат имени Рами Гарипова. Объем финансирования из регионального бюджета – более 1,7 миллиона рублей, еще 200 тысяч добавит само учреждение. Будут организованы три смены по 60 человек в каждой, которые смогут погрузиться в историю и культуру Башкортостана.