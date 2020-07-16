В Башкирии 20 выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ

Министерство образования Башкирии огласило первые результаты Единого государственного экзамена. 20 выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ. Напомним, 3 июля прошли экзамены по географии, литературе и информатике.

Географию сдавали 352 выпускника. Из них 7 ребят набрали максимальное количество баллов. А 46 человек набрали больше 81 балла, что тоже является отличным результатом.

Литературу сдавали 774 человека. Из них 3 выпускника набрали 100 баллов. 46 человек также показали хорошие результаты, набрав больше 81 балла.

Информатику сдавали 3070 школьников. Целых 10 выпускников набрали по этой дисциплине 100 баллов. А 564 человека набрали больше 81 балла.