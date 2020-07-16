В Башкирии пенсионерке, которую сшибла льдина, компенсировали ущерб

В марте 2020 года 82-летняя пенсионерка попала в беду. В Белорецке с крыши на женщину упала глыба льда. Городской суд вынес приговор обвиняемой в случившемся.

12 марта пенсионерка шла по улице Карла Маркса под домом. В этот момент со здания произошёл сход наледи. Глыба льда упала на пенсионерку и нанесла сильный вред здоровью. Бабушке потребовалась помощь врачей.

Суд признал виновной в случившемся мастера управляющей компании. Женщина не организовала своевременную очистку снега с крыши, что привело к трагедии. Мастеру пришлось компенсировать женщине моральный и физический ущерб.