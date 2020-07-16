В России количество заболевших коронавирусом превысило 750 тысяч

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные. За сутки в стране выявлено ещё 6428 зараженных. Общее количество заболевших за время пандемии составило 752 797 человек.
У 24,1% пациентов нет каких-либо клинических проявлений заболевания. А новые случаи заболевания выявлены во всех регионах страны. Одновременно вирусом болеют 209 168 человек. Этот показатель за сутки уменьшился на 2181 пациента.
С выздоровлением выписано 8443 человека (за всё время – 531 692). 167 пациентов с коронавирусом скончались за сутки (за всё время – 11 937).