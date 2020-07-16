В Башкирии катер застрял посреди водоёма

Ночью, ближе к трём часам, в службу спасения поступил звонок. На Павловском водохранилище застрял катер. Оказалось, на борту было шесть человек.

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС отправились вызволять застрявших. Прямо посреди водоёма у катера заглох мотор. Более четырёх часов люди пытались самостоятельно завести судно, но попытки не увенчались успехом. Смотрители заметили катер в четырёх километрах от базы отдыха.

Спасатели эвакуировали всех шестерых пассажиров катера на берег. После сотрудники Аварийно-спасательной службы вернулись к судну с инструментами. Мотор удалось починить, и катер смог доплыть до причала.