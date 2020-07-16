В Челябинске осудили водителя, из-за которого погибла 17-летняя девушка из Башкирии

Суд Челябинской области завершил уголовное дело по факту смерти 17-летней девушки . Водитель мусоровоза сбил автобус, в котором находились люди. Об этом сообщает издание «КП-Челябинск».

В августе 2019 года водитель мусоровоза протаранил автобус, в котором находилось 14 человек. Многие пассажиры пострадали в ДТП, в том числе и 17-летняя девушка из Хайбуллинского района. Несчастную срочно госпитализировали, однако врачам не удалось спасти её жизнь.