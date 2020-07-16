В Башкирии три года искали грабителя, укравшего более 1 млн рублей

Сотрудники полиции Караидельского района нашли преступника, который скрывался от правоохранителей три года. Мужчина подозревается в краже более 1,3 миллиона рублей. Пресс-служба МВД по РБ сообщила подробности инцидента.

Подозреваемый работал на складе фирмы в селе Ургуш. Из офиса мужчина украл 70 тысяч рублей, но тогда уголовное дело не было возбуждено, так как стороны пришли к примирению. Но через год мужчина вновь пробрался в офис и украл 1,3 миллион. Полицейским не удалось найти преступника по горячим следам.