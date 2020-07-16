На Башкирию обрушатся буря и град

Согласно шкале Бофорта, прогнозируемые порывы воздуха соответствуют значению "шторм". Региональный МЧС призывает всех жителей Башкирии быть осторожными и лишний раз на улицу не выходить.

Также синоптики прогнозируют осадки в этот день: ливни и град. А вот жаркая погода останется еще на пару дней. Завтра столбик термометра повысится до +40 градусов.