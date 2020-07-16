На Башкирию обрушатся буря и град

В Башкирии погода резко переменится. Завтра, 17 июля, жителей республики ждет ветреная погода. По данным синоптиков, скорость ветра будет достигать 22 м/с.

Согласно шкале Бофорта, прогнозируемые порывы воздуха соответствуют значению "шторм". Региональный МЧС призывает всех жителей Башкирии быть осторожными и лишний раз на улицу не выходить.

Также синоптики прогнозируют осадки в этот день: ливни и град. А вот жаркая погода останется еще на пару дней. Завтра столбик термометра повысится до +40 градусов. 

Местами кратковременные дожди, грозы, днем локально ливни, град. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный, днем местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 18-23°, днем 31-36°, местами сильная жара 38-40°;

пресс-служба Башгидрометцентра
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