На Башкирию обрушатся буря и град

В Башкирии погода резко переменится. Завтра, 17 июля, жителей республики ждет ветреная погода. По данным синоптиков, скорость ветра будет достигать 22 м/с.
Согласно шкале Бофорта, прогнозируемые порывы воздуха соответствуют значению "шторм". Региональный МЧС призывает всех жителей Башкирии быть осторожными и лишний раз на улицу не выходить.
Также синоптики прогнозируют осадки в этот день: ливни и град. А вот жаркая погода останется еще на пару дней. Завтра столбик термометра повысится до +40 градусов.